Hasseltse ‘fifties’ villa in nieuw seizoen Huis gemaakt, en ze zoeken nog kandidaten om het op te knappen

‘Huis gemaakt’ keert terug voor een nieuw seizoen. Omdat het alweer een derde reeks is, hebben de makers er dit keer een nieuwe twist aan toegevoegd. Op te knappen huizen hebben ze al gevonden, nu zoeken ze nog kandidaten.

Bij de vorige twee seizoenen van Huis gemaakt kregen de koppels de panden pas te zien als ze al geselecteerd waren als kandidaat. Dat hebben de makers nu helemaal op z’n kop gezet. De te renoveren huizen zijn gelegen in Aalst, Antwerpen en Hasselt. En er worden zelfs openhuizendagen georganiseerd. Wie dat wil, kan zich daar vanaf nu voor inschrijven via vtm.be. De zender geeft al even een eerste indruk mee van de drie woningen.

Hasselt: Waar de tijd bleef stilstaan

Een schattige fifties villa, ’t Hofje, staat te wachten op nieuwe bewoners in Hasselt. De tuin, ooit de grote trots, is vandaag één grote wildernis. De vervallen veranda deed lang geleden dienst als orangerie. De tijd staat er al vijf jaar stil, vrij letterlijk. Daar mag dus dringend nieuw leven ingeblazen worden.

Aalst: rijk verleden, maar jaren verwaarloosd

Dit statige rijhuis ligt vlakbij de indrukwekkende watertoren. De troeven? De sierlijke mozaïekvloer, de bombastische schouwen en de vier ruime slaapkamers. Zij verhullen een rijk verleden. Alleen werd het huis jaren verwaarloosd, en verloor het zijn charme. Alleen de aanwezige kerstversiering nog vermoeden dat dit ooit een warme thuis was. Deze 217 vierkante meter leegstand verdient zorg en liefde.

Antwerpen: Voormalige oord van bontjassen

In het zuiden van Antwerpen staat dit adembenemende herenhuis uit 1927. De indrukwekkende inkomhal, de ruime woonkamer en de originele elementen waren ooit het decor waar een welgesteld cliënteel haar bontjas kwam kopen. Bijna honderd jaar lang was dit huis met vijf kamers van dezelfde familie. Sinds een jaar wordt er niet meer geleefd.

