Internering voor tuinkabouterdief met drugs op zak in Leopoldsburg

Tussen december 2019 en juli 2021 maakte de dader Hasselt en vooral Leopoldsburg onveilig. Een keer brak zij in en ging aan de haal met een werkkoffer en twee bussen Mister proper. Daarnaast graaide de dader ook spullen weg als zij haar kans zag. Tot de buit behoorde onder meer een tuinkabouter van een woonzorgcentrum in Leopoldsburg. Ook ging de vrouw aan de haal met bloempotten, een grasmachine, een slijpschijf, tuinornamenten en een iPhone.

In maart 2021 liep de dertiger bij de politie tegen de lamp voor het bezit van GHB en speed. Bij een volgende fouille bleek de Kampse dan weer in het bezit te zijn van een luchtdrukpistool. En als laatste tenlastelegging in een lange rij maakte de veroordeelde zich schuldig aan het uitdelen van klappen aan een vrouw.

Uit onderzoek bleek niet alleen de geestesstoornis, maar eveneens dat de kans op herval groot is. De dader verbleef eerder al in een instelling en is meerdere keren veroordeeld. “Het is aangewezen om beklaagde onder controle te plaatsen”, aldus het vonnis. Onmiddellijk na de uitspraak heeft de rechter de onmiddellijke opsluiting van de vrouw bevolen. Ze draait ook op voor de proceskosten die 3.175 euro bedragen.