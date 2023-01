Jan Hirt (32) is de nieuwe schakel in de rondeploeg die Patrick Lefevere rond Remco Evenepoel bouwt. De Tsjech mag straks met Ilan Van Wilder de Vuelta-winnaar bijstaan tot op enkele kilometers van de top van de Giro-cols. Hirt maakt al indruk in Argentinië en integreert zich zo snel dat hij binnen de ploeg nu al is omgedoopt tot ‘Jantje’. “Hij is echt een meerwaarde.”