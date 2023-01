Transfer van Diawara (Jong Genk) naar Udinese is rond, Hamburg in poleposition voor Németh

Diawara maakte in het begin van het seizoen nog deel uit van de Genkse A-kern, maar na een incident rond de transfer van zijn broer Mamady naar Club Brugge werd hij naar Jong Genk ‘verbannen’. Daar verdween hij geleidelijk aan uit beeld en dus kreeg hij de raad van de club om een andere werkgever te zoeken. Die heeft hij nu. Sekou legde woensdag zijn medische tests af. Daarna zette hij zijn handtekening onder een contract dat hem tot 2027 aan Udinese bindt. Een transferbedrag werd niet bekendgemaakt. Wel heeft Genk bij de overeenkomst met Udinese een doorverkooppercentage bedongen van 10% op de meerwaarde.

© Dick Demey

Németh naar Duitsland?

Ook voor spits Andras Nemeth, die zijn aflopend contract bij KRC Genk niet wil verlengen en daarom van de A-kern naar Jong Genk verhuisde, is een oplossing in zicht. In de strijd om de Zuid-Afrikaanse Hongaar lijkt Hamburg, dat momenteel uitkomt in de Duitse tweede klasse, het te zullen halen van het Engelse Sunderland. Deze overgang moet wel nog worden bekrachtigd. (rco)