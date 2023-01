Zaventem

De beschermde historische villa Coppin aan de Vilvoordelaan in Zaventem staat nu te koop voor zowat 1,5 miljoen euro. Vorig jaar in mei werd nog bijna 3 miljoen euro gevraagd voor het volledige domein met ook het achterliggende koetshuis, een bungalow en de tuinen. Toch is de prijs niet zomaar gehalveerd.