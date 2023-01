Jack Hendry dicht bij terugkeer naar Club Brugge: gesprekken met Cremonese in afrondende fase

Hendry speelde amper in Italië - 363 minuten in totaal - en tegelijk heeft blauw-zwart het moeilijk achterin, getuige ook de vele wissels in de defensie.

Scott Parker was voorstander van zijn komst en die is nu dus nakend. Club betaalt dan wel een (beperkte) compensatie, maar ook het bestuur gelooft erin dat hij weer belangrijk kan worden. In zijn eerste half jaar was hij toch een sterkhouder - nadien verdween hij onder Schreuder uit beeld.