Nachtclub Fuse mag weer open, maar moet binnen twee jaar verhuizen of akoestische problemen oplossen

Discotheek Fuse kan binnenkort weer open als nachtclub. Leefmilieu Brussel heeft de beperkingen rond geluid en sluitingsuur laten varen, al komen daar wel enkele voorwaarden voor in de plaats. Zo moet de club binnen de twee jaar verhuizen of de akoestische problemen oplossen. Het is nog niet duidelijk of de club daarop ingaat.

Leefmilieu Brussel is woensdag tot een nieuwe beslissing gekomen rond de overlast van discotheek Fuse. De technotempel mag opnieuw twee dagen per week open als nachtclub tot in de vroege uurtjes. Dat meldt de gewestelijke instantie aan Belga. Een belangrijke voorwaarde is wel dat Fuse binnen ten laatste twee jaar verhuist, of de akoestische problemen in die tijd volledig oplost.

Eerder deze maand kondigde Fuse nog aan na 29 jaar de deuren te sluiten wegens een langdurig conflict met een buur. De club werd namelijk verplicht om de deuren om 2 uur al te sluiten en de muziek mocht niet luider dan 95 decibel staan. Dat had Leefmilieu Brussel toen beslist.