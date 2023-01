Doema-voorzitter Vjatsjeslav Volodin (rechts) legt een voorstel neer om gevluchte Russen hun inkomen te ontnemen. — © Anton Novoderezhkin/TASS/Sipa US

Het Russische parlement heeft zijn pijlen gericht op landgenoten die het land hebben ontvlucht vanwege de oorlog in Oekraïne. “Voor de meerderheid van de vertrokken ‘sterren’ is Rusland niet hun moederland, maar een voederbak”, aldus Doemalid Jelena Jampolskaja van Poetins partij Verenigd Rusland. “Dat betekent dat we systematisch al hun voedingsbronnen moeten wegnemen.”