Genk adopteert 122 weesgedichten: “Ook scholen, shopping en bieb”

In het kader van de poëzieweek kon je in Genk een weesgedicht adopteren. 122 organisaties, verenigingen en individuen hebben dat ook gedaan en lieten het gedicht naar keuze aanbrengen op een raam dat voor iedereen zichtbaar is. “Campus O3, het Atlascollege, De Wijzer, de shoppingcentra en boekhandel Malpertuis bijvoorbeeld hebben een weesgedicht geadopteerd”, zegt Anniek Nagels, schepen van Cultuur. “De bibliotheek liet er zelfs acht plaatsen. Dat is toch een teken dat heel veel mensen poëzie belangrijk vinden. We gaan de bewoners van de straat waar de meeste mensen een gedicht lieten plaatsen uitnodigen op de poëzievoorstelling Chez Max in de bibliotheek komende zondag. Het laatste gedicht dat een plaatsje krijgt is geschreven door Fons Cuypers van de Groenven in Boxbergheide. Het is Ligo Limino aan de Jaarbeurslaan die het geadopteerd heeft. Net omdat het zo’n succes heeft gaan we dit komend jaar nog eens overdoen.” (cn)