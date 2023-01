De verjaardagswensen van Oumi aan Remco Evenepoel: “Zo trots op wat je op jouw leeftijd al hebt bereikt”

Remco Evenepoel is vandaag 23 geworden en uiteraard konden de wensen zijn vrouw Oumi Rayane niet uitblijven. Aangezien Evenepoel koerst in Argentinië en zij studeert voor haar examens, konden ze die verjaardag niet samen vieren. Op Instagram maakte ze dat enigszins goed met een boodschap uit het diepst van haar hart.

Oumi heeft op Instagram een reeks foto’s geplaatst van haar en Remco Evenepoel, samen met een emotionele tekst:

“Gelukkige verjaardag aan mijn man, mijn liefde, mijn beste vriend en nog veel meer”, begint ze. “2022 was een echte zegen voor ons, in alle opzichten. Het jaar beginnen met “ja” zeggen tegen elkaar, pas 22 jaar oud, maar zeker weten dat we de rest van ons leven samen willen doorbrengen. Toen hadden we niet geloofd wat er de volgende maanden zou gebeuren. Het was zeker niet gemakkelijk, mentaal en fysiek: hard werken, lange trainingen, een lange periode zonder elkaar. We hebben veel offers moeten brengen, maar uiteindelijk was het dat allemaal waard.”

“Ik ben zo trots op wat je hebt bereikt op je jonge leeftijd. Eén ding dat ik weet, is dat je op mij kunt rekenen, zowel in ups, maar vooral in downs. Voor altijd je motivator, je luisterend oor, je knijpbal, je trainingskampmaatje, je alles. Met liefde, je vrouw.”