GETEST. Onze redacteurs proeven vegan visvervangers uit de supermarkt: “Dit ruikt écht naar de zee”

1. Vegan vissticks en visburger (Albert Heijn)

Getest door An, chef magazine HBvL: “De visburger en vissticks zijn eigenlijk precies dezelfde producten, maar elk in een ander geometrisch jasje. We bakken de burger en de sticks thuis lekker goudbruin in onze airfryer. Wanneer we een stick openbreken, komt de typische geur van zo’n roze krabstick uit de supermarkt ons tegemoet. Visachtig dus, maar ook een tikje artificieel. Smaken doet het best oké, maar de structuur van deze ‘vis’ komt niet in de buurt van the real deal: foppen doe je hier echt niemand mee. Dat bewijzen ook onze kinderen (8 jaar), die enthousiast van de sticks en burger eten: “Wat we van de vis vinden? (stilte, verwarring…) Zit hier vis in?!”

Prijs: vegan vissticks: 2,49 euro, vegan visburger: 2,89 euro

Score: 7/10

Verkrijgbaar bij Albert Heijn

2. Vegan zalmburger (Albert Heijn)

Redacteur Lien: “‘Net zo lekker als zalm én met de smaak en het gevoel van vis, maar dan vegan’”, staat er op de verpakking. De burger is gemaakt op basis van soja-eiwit, met toegevoegd ijzer zoals in echte zalm. Eerlijk? De ongebakken burger lijkt eerder op rauw gehakt, hoewel de fabrikant wellicht een schubachtige textuur beoogde. De zalmroze kleur - dankzij rode biet, paprika en wortel - doet uiteraard wel denken aan zalm. En er is ook een sterke visgeur aanwezig. Gebakken kan hij ons niet bekoren: er zitten vettige stukjes in en we proeven heel veel gekke dingen, maar zeker geen vis.”

Prijs: 3,29 euro

Score : 4/10

3. Vegan calamares (Albert Heijn)

Redacteur Lien: “We leggen de vegan calamares op bakpapier in de oven, maar je kan de ringetjes ook frituren. Op het etiket van echte calamares van de Albert Heijn lezen we dat er 7,2 gram eiwitten zitten per 100 gram. In de vegan variant is dat slechts 1,1 per 100 gram. Als we de calamares opensnijden, zien we dat de structuur wel aardig in de buurt komt van echte calamares. Tot je erin bijt en de beet taaier blijkt dan echte inktvis. Een lekkere snack met calamaresallures, maar qua voedingswaarde geen waardige vervanger.”

Prijs: 2,39 euro

Score : 7/10

4. Garden Gourmet Vuna

Redacteur Lien: “Ik test de vegan tonijn niet in mijn eentje, maar smeer het op toastjes en presenteer het zo aan enkele collega’s. Dit product is gemaakt op basis van erwten-eiwitten uit Europa en is rijk aan eiwitten. De sterke geur lijkt op tonijn en ook de structuur is erg aan het populaire product uit blik gewaagd. Lekker, besluit het merendeel van de proevers na enkele toastjes, maar of het nu ook echt naar tonijn smaakt… Daar is niet iedereen het over eens.”

Prijs: 3,99 euro (prijs Albert Heijn)

Score : 6/10

Verkrijgbaar bij Albert Heijn, ook in sommige filialen van Jumbo en Carrefour

5. Vegan kaviaar (Albert Heijn)

Redacteur Lien: “Voor net geen twee euro koop je in de Albert Heijn vegan kaviaar, in tegenstelling tot het peperdure echte product. De bolletjes worden gemaakt van zeewier, om zo een visachtig, ziltig aroma te creëren. Het uitzicht en de structuur van deze vegan kaviaar is verrassend goed nagebootst. Ik combineer het product opnieuw met toastjes en laat ze proeven door verschillende collega’s. Dat het geen echte kaviaar is, wordt wel opgemerkt, maar iedereen vindt de smaak wel lekker. Omdat je het verschil met het blote oog niet kunt zien en het product ook echt naar de zee ruikt, delen we de enige acht uit.”

Prijs: 1,99 euro

Score : 8/10

6. Fish-free filets van Iglo

Eindredacteur Jana: “Onze fish-free filets krijgen een mooie oranje kleur tijdens het bakken. We tillen ze daarna voorzichtig uit de pan, want ondanks het krokante korstje voelen ze toch wat slapjes aan. Vanbinnen is de structuur veel weker dan de traditionele lekkernijen van Captain Iglo. De vulling heeft een doffe kleur en doet ons eerder denken aan een vlees- of garnaalkroket. De smaak is best oké, al hadden we toch gehoopt op iets meer pit binnenin. Het potje tartaar - dat we gelukkig net in de winkel kochten – komt mooi van pas om dat te verdoezelen.”

Prijs: 4,69 euro

Score: 6/10

Verkrijgbaar bij Delhaize en sommige filialen van Colruyt en Albert Heijn

7. Vegan visfilet (Albert Heijn)

Redacteur Lien: “We bakken de vezelrijke vegan visfilets in de koekenpan met een scheutje boter, zoals we dat ook doen bij echte vis. Dat deze gepaneerde lapjes op basis van 7,9% raapolie en 2,4% rijstebloem erg lekker zijn, staat buiten kijf: zowel de vulling als het korstje. Witte vis valt gemakkelijk uit elkaar, de structuur van deze vegan vervanger is veel vaster. Het product ruikt naar vis, maar een blinde proever zou dit nooit als vis categoriseren.”

Prijs: 2,59 euro

Score : 6/10

8. Salmon Style van SoFine

Redacteur Lien: “SoFine is een Nederlandse producent van plantaardige producten. De filets bestaan vooral uit verse sojabonen. De gezonde vetten waarvoor zalm als vette vis bekendstaat, zitten ook in deze plantaardige versie: 7,1 gram per 100 gram. Je ziet dat het geen echte vis is, maar de geur heeft een zweem van vis, al ruik je ook dat er soja in verwerkt zit. Als we de gebakken ‘vis’ opensnijden, zien we opnieuw dat de structuur veel vaster is, maar het ziet er wel sappig uit. Dit is een smakelijk alternatief voor zalm, maar niemand zal zich echt laten vangen.”

Prijs: 4,25 euro

Score : 7/10

Verkrijgbaar in sommige filialen van Delhaize en Colruyt

Hoe krijg je die vissmaak zonder vis?

“Elk product vraagt om andere ingrediënten en technieken”, klinkt het bij Albert Heijn. “Plantaardige ingrediënten kunnen gerookt, gegist of gefermenteerd worden: elke techniek levert andere smaken op. Daarnaast worden er ook smaak- en geurversterkers toegevoegd. De populariteit van vis-, maar ook van vleesvervangers, zit hoe dan ook in de lift: de verkoop is de afgelopen kwartalen met 18% gestegen.”

“Als wij zelf vegan vis maken, werken we meestal met tofu”, verduidelijkt Tekla Vancleynenbreugel van het veganistische restaurant Lento in Hasselt. “De visachtige smaak verkrijgen we met zeewier en algen, die ook een zilte smaak hebben. Veganistische kok Morena Calianno van Foglia in Genk serveert op dit moment coquilles: “Die maken we van de koningsoesterzwam, omdat dat product de structuur evenaart. Vissen voeden zich met allerlei planten zoals zeekraal en -wier en verkrijgen zo hun ‘vissige’ smaak. Wij halen die smaken rechtstreeks van de planten in het water.”