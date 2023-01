Jeremy Renner probeerde zijn neefje te redden voordat hij verpletterd werd door sneeuwruimer

Toen Marvel-acteur Jeremy Renner recent in het ziekenhuis belandde omdat hij verpletterd werd door een sneeuwruimer, was hij aan het proberen om het leven van zijn neefje te redden. Het leverde Renner dertig gebroken botten op. Dat blijkt uit nieuwe details over het ongeval die gegeven zijn door de lokale politie.

De 52-jarige Renner had de sneeuwruimer op 1 januari gebruikt om een auto van familieleden vrij te maken in Nevada. Wellicht vergat hij daarna de handrem op te zetten, waardoor de sneeuwruimer begon te rijden in de richting van het neefje van de acteur. Toen hij het jongetje redde, kwam het zes ton zware tuig bovenop hem terecht.

“De sneeuwruimer begon te schuiven omdat Renner het voertuig verlaten had zonder de noodrem op te zetten”, staat te lezen in het verslag van de politie, dat CNN kon inkijken. Die rem zou het drama voorkomen kunnen hebben, maar stond dus niet aan. “Toen Renner het voertuig probeerde te stoppen of te doen afwijken om zijn neefje te redden, belandde hij er zelf onder en reed de sneeuwruimer over hem heen.”

Mechanische problemen zouden een factor geweest kunnen zijn in het ongeval, klinkt het nog. Meer concreet: het lichtje dat aangeeft of de handrem opstaat zou niet gewerkt hebben.

Na het ongeval werd de acteur in het ziekenhuis opgenomen met liefst dertig gebroken botten. Hij herstelt daar van zijn zware verwondingen.