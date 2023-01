Schoorsteenbrand zorgt voor veel rookontwikkeling in Tessenderlo

In de Neerstraat is dinsdag rond 17.30 uur een schoorsteenbrand uitgebroken in een huis. Omdat de schouw goed verstopt zat, zorgde de brand voor heel wat rookontwikkeling. De brandweer Zuid-West Limburg kon nog net vermijden dat de brand oversloeg en maakte de schoorsteen schoon. Door de brand werd de Neerstraat één uur afgesloten tussen de Vorsterweg en de Beekstraat.