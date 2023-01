Vandenbroucke pleit voor verbod op nicotinezakjes: “Kinderen en jongeren van de sigaret houden”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil een verbod op nicotinezakjes. Net als e-sigaretten en vapen kunnen ze immers een opstap betekenen naar roken op jonge leeftijd, aldus de minister. “Ons doel is om onze kinderen en jongeren van de sigaret te houden. Als je volop inzet op een rookvrije generatie, dan moet je ervoor zorgen dat zij minder in contact komen met roken of alles wat daaraan verwant is.”

Omdat het in beide gevallen om zakjes gaat die tussen de bovenlip en tanden worden gestoken, doen nicotinezakjes denken aan snus, maar ze zijn niet hetzelfde. Snus is verboden in de hele Europese Unie, behalve in Zweden, en bevat tabak in de vorm van vochtig poeder. Nicotinezakjes bevatten geen tabak, maar wel een vulsel met smaakstoffen en nicotine. Die variëteit aan aroma’s maakt dat de nicotinezakjes aan populariteit winnen. Ze zijn ook goedkoper dan reguliere tabakproducten, wat de aantrekkingskracht nog verhoogt.

Nederlands onderzoek wees al op de gevaren van nicotinezakjes, vooral voor jongeren. Ze bevatten voldoende nicotine om een verslaving te kunnen veroorzaken en om een nadelig effect op het jonge brein te hebben. Bovendien kunnen ze het gemakkelijker maken om een verslaving in de hand te houden. Ze kunnen immers worden gebruikt op plaatsen waar een rookverbod geldt en omdat het gebruik minder snel waarneembaar is, is er een lagere sociale controle.

Voor Vandenbroucke kan er op de markt geen plaats zijn voor zo’n product. “Nicotinezakjes kunnen - net als elektronische sigaretten en vapen - een opstap zijn naar roken op jonge leeftijd. Daarom kiezen we resoluut voor een verbod. We doen dat omdat het beschermen van de gezondheid van kinderen en jongeren een absolute prioriteit is”, aldus de minister.