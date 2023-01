Shoot Out zit er al na minder dan acht minuten op voor Luca Brecel

Luca Brecel (WR 10) moest in de eerste ronde van de Shoot Out met 85-0 de duimen leggen tegen Joe Perry (WR 29).

De Engelsman nam zo revanche voor zijn nederlaag in de eerste ronde van de Grand Prix vorige week. De Shoot Out is het buitenbeentje in het professionele circuit, elke wedstrijd wordt in een lawaaierige zaal afgewerkt in één frame en met een shotklok. Een foutloze Perry maakte met breaks van 27 en 58 optimaal gebruik van een mislukte safety en gemiste pot van zijn tegenstrever, de wedstrijd zat er al na minder dan acht minuten op. Voor Brecel werd het dus allesbehalve een lucratieve autorit naar Leicester. (mg)