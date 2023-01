Nieuwkomer Rui Costa bezorgt Intermarché - Circus - Wanty op Mallorca al meteen de eerste zege van het seizoen

Wat een binnenkomer! De Portugese ex-wereldkampioen Rui Costa (36) won in Calvia de eerste etappe van de Challenge Mallorca in zijn eerste wedstrijd voor Intermarché - Circus - Wanty. Hij haalde het in een spurt met drie voor onze landgenoot Louis Vervaeke (Soudal - Quick-Step) die net naast zijn eerste profzege greep.

Op het Spaanse eiland Mallorca werd vandaag de eerste etappe van de Challenge Mallorca gereden. Start en aankomst van de Trofeo Calvia lagen in Palmanova, in de 150 kilometer tussenin moest er vooral veel worden geklommen.

Al vroeg in de wedstrijd reed een groep van vier weg met daarbij ook de Nederlander Pascal Eenkhoorn namens Lotto-Dstny. Het viertal verzamelde een maximale voorsprong van een dikke drie minuten maar toen onder impuls van ex-wereldkampioen Alaphilippe (Soudal-Quick Step) werd versneld in het peloton, liep de voorsprong al snel terug. Dat was voor Eenkhoorn het signaal om samen met Ben Healy (EF Education - Easypost) vooraan te versnellen.

Vanuit de eerste groep achtervolgers probeerde een andere ex-wereldkampioen Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) de sprong te maken in het gezelschap van Louis Vervaeke, ook al Soudal - Quick-Step. Op iets meer dan twintig kilometer van de finish kregen we vier leiders.

Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn trok in de aanval namens Lotto-Dstny. — © EPA-EFE

Bij de eerste achtervolgers probeerden Alaphilippe (beiden Soudal - Quick-Step) en Kobe Goossens (Intermarché - Wanty - Circus) de vlucht van vier te beschermen. Op de laatste helling van de dag versnelde Louis Vervaeke maar op acht kilometer van de finish werd hij teruggegrepen door het duo Costa-Healy. Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn moest de rol lossen en werd ingerekend door de groep Alaphilippe waar men plots kaart van de Deen Pedersen wilde trekken. De achtervolgers naderden tot op een handvol seconden maar de vluchters bleven nog net uit de greep van Alaphilippe en co. In de spurt met drie trok Rui Costa uiteindelijk aan het langste eind.

Ilan Van Wilder (Soudal - Quick-Step) kwam op de beregende wegen ten val en werd met schaafwonden door zijn eigen ploeg uit koers genomen. In de Challenge Mallorca staat het renners vrij om wel of niet te starten en is het geen verplichting om etappes uit te rijden.