GETEST. In deze mysterieuze escaperoom in jaren 20-stijl sip je cocktails tussen de raadsels door

Ontsnappen uit een escaperoom terwijl je van een cocktail sipt? Only in Sint-Truiden: in Lady Jane’s Choice krijg je alcoholische proevertjes van jeneverstokerij Fryns voorgeschoteld, terwijl je de moeilijkste raadsels ontrafelt. Wij deden de test: wordt het spelletje gemakkelijker met enkele slokken extra moed op? Of ziet ons panel de codes in de laatste kamer dubbel?

Wie?

Niels Neveux (38), Pieter Hanssen (34), Thomas Grymonprez (34) en Jana Brusten (30). De drie mannen zijn geoefende spelers die samen al escaperooms uitprobeerden in onder meer Boedapest, Praag en Keulen. Ze zijn gek op puzzels, hersenbrekers en raadseltjes en geven zonder schroom toe dat ze naar elke aflevering van het televisieprogramma De Code van Coppens kijken. Jana - die een hekel heeft aan escaperooms - moet als vriendin van Pieter de vierde zieke vriend vervangen. Gelukkig houdt ze wel van cocktails.

© Luc Daelemans

Wat?

De escaperoom Lady Jane’s Choice duikt in het verhaal van de extravagante tante Jeanne van de jeneverfamilie Fryns, de dame naar wie de ‘Lady Jane’s Choice’-cocktails zijn vernoemd. Aan de hand van proevertjes, een knap uitgewerkt scenario en een geloofwaardig decor leer je de Hasseltse stokerij beter kennen.

Ervaring?

De bovenverdiepingen van het historische pand van drankwinkel Hooch worden voor de vierde keer op rij tot een escaperoom in het thema van een drankmerk omgetoverd. The transformation is real - het decor katapulteert ons terug in de tijd naar het Saint-Tropez van de jaren 20. De extravagante tante Jeanne van de familie Fryns is op dat moment een kersverse, jonge weduwe. Ze besluit zonnigere oorden op te zoeken om te rouwen en ruilt Hasselt in voor de flamboyante badstad in het Zuiden. “Be daring, darling”, sprak ze zichzelf naar verluidt moed in toen ze Limburg met de trein verliet. Ons ervaren spelteam - én Jana - springt snel op een wagon en reist met haar mee.

© Luc Daelemans

Peter Landerloos van Hooch geeft het team nog snel een woordje uitleg. “Dit is geen gewone escaperoom”, waarschuwt hij. “Dit is de enige escaperoom met alcohol in Europa. Drankmerken krijgen elk jaar de kans om een verhaal bij ons te pitchen en het meest prikkelende idee wordt uitgewerkt.”

“Hier volgen de spelregels: er zijn drie kamers waaruit jullie moeten ontsnappen, in elke kamer hebben jullie dertig minuten de tijd. Observeer de ruimtes eerst goed en ga vervolgens op zoek naar vier zwarte opdrachtkaarten. Er vallen ook X-kaarten te scoren, een soort van hulpkaarten bij het oplossen van de opdrachten. Jullie krijgen een tablet mee waarop jullie een viercijferige code moeten invullen. Alles gaat op punten, maar per foute code worden er strafpunten afgetrokken.”

© Luc Daelemans

De vrienden zijn niet te houden en stormen de eerste kamer binnen. Jana schuifelt hen twijfelachtig achterna. Dit is de hotelkamer van tante Jeanne: haar jurkjes hangen netjes in de kleerkast, haar favoriete boeken slingeren rond, door het raam vang je een glimp op van het zwembad, haar nachttafeltje ligt vol juwelen en make-up en er galmen deuntjes door de boxen vanwaar je spontaan de charleston gaat dansen. Ook Jana wordt beweeglijk van de muziek en leeft zich beetje bij beetje in. Op de schouw staan vier shotjes van de Lady Jane Cosmopolitan, een slokje daarvan helpt.

Het is geen koud kunstje om uit kamer één te ontsnappen - de tweede deur in de kamer is na twintig minuten nog altijd niet open - dus Peter glipt binnen om tips te geven. Ook in de tweede kamer - volledig ingericht als het barretje waar tante Jeanne vaak zat om sterren te spotten - en de laatste kamer - een replica van stokerij Fryns in Hasselt - kan de groep het niet zonder duwtje in de rug. Sommige raadseltjes zijn misschien een beetje ver gezocht, maar dat doet geen afbreuk aan de originaliteit van het spel. Zowel het decor als het strak uitgewerkte scenario verdienen vier sterren: drie sterren van de overenthousiaste ervaren rotten en eentje van Jana, de criticus die voor het eerst in haar leven met plezier uit een escaperoom ontsnapte. Al kunnen de drie proevertjes in elk van de kamers en de volwaardige cocktail aan het einde van de reis daar ook voor iets tussen zitten.

© Luc Daelemans

Praktisch

Wat?

Tijdens de escaperoom Lady Jane’s Choice van Fryns verplaatsen spelers zich twee uur lang in de leefwereld van tante Jeanne, de jonge weduwe van stichter Guillaume Fryns. Je maakt een glamoureuze reis door haar tijd in Saint-Tropez en eindigt terug in de Hasseltse stokerij. Onderweg proef je van haar favoriete cocktails.

Voor wie?

Volwassenen die niet alleen houden van een spannende en goed aangeklede escaperoom, maar ook van een goede borrel. Het spel kan gespeeld worden met 4 tot 12 personen.

© Luc Daelemans

Prijs?

30 euro per persoon voor het spel met drie proevertjes, 35 euro per persoon voor het spel met drie proevertjes en een cocktail en 55 euro per persoon voor drie proevertjes, een cocktail en tapas tussendoor.

Adres?

Hooch, Grote Markt 21 in Sint-Truiden. Info: www.www.hooch.be/escape-room

© Luc Daelemans