Achelse Kluis moet sterrenrestaurant worden: “We blijven het bier ook brouwen”

De Achelse Kluis is officieel in handen van zijn nieuwe eigenaar, Jan Tormans. De Kempische ondernemer heeft meteen grote plannen voor het domein: “Ik wil een gastronomisch sterrenrestaurant.”

Met de verkoop van de Sint-Benedictusabdij van Hamont-Achel is België een trappist armer. Maar buiten het label zal aan het Achelse bier niet veel veranderen, volgens nieuwe eigenaar Jan Tormans: “We zullen het bier blijven brouwen volgens dezelfde receptuur, en we mogen op de website nog wel verwijzen naar de trappistengeschiedenis”, vertelt hij aan De Tijd.

Wat wel zal veranderen, is de productiecapaciteit: “In 2020 is er een splinternieuwe brouwerij gezet, die tijdens de coronacrisis nauwelijks operationeel was”, zegt Tormans. “Die wil ik nu volle bak laten draaien. Op termijn wil ik ook een pilsbier brouwen, net zoals in de brouwerij van Westmalle gebeurt.” Ook op gastronomisch vlak heeft de Kempische ondernemer nog dromen: “Ik zou in de abdij, naast de bestaande brasserie, ook een gastronomisch restaurant willen ontwikkelen. Ik mik op een Michelinster.”

Ten slotte wil Tormans op het domein de traditionele ambachten zoals kaasmakerij, bakkerij en whiskystokerij opnieuw belichten. Hoeveel hij voor de abdij betaalde, wil hij niet kwijt.