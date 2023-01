Belgische start rechtszaak tegen Turks ziekenhuis na foutgelopen liposuctie

Helveh A., een 38-jarige Belgische met Turkse roots, ging twee jaar geleden tijdens een vakantie in Turkije langs in een cosmetische kliniek om er een liposuctie te laten uitvoeren. Een routine-ingreep, leek het. Maar haar benen bleven gezwollen en blauw en ze kon drie maanden lang haar urine niet ophouden. Ze is nu een rechtszaak gestart tegen het ziekenhuis en de plastisch chirurg.

Helveh A. woont in België en wil anoniem blijven. Ze verwijst naar haar advocaat Cihan Esin die deze week haar verhaal deed op Hürriyet TV, een Turkse tv- zender, en in het populaire praatprogramma Show Ana Haber.

Advocaat Esin heeft het Turkse privéziekenhuis in Bahçelievler, waar de ingreep gebeurde, intussen gedagvaard. En ook de arts heeft een klacht aan zijn been. “Bemiddelingspogingen met het ziekenhuis en de betrokken chirurg leverden geen resultaat op. Ze wezen elke verantwoordelijkheid af”, zegt hij.

Privékliniek

Helveh A. trok tijdens de paasvakantie van 2021 met haar gezin naar Istanboel en had vooraf een afspraak gemaakt in de privékliniek van plastisch chirurg I.A. voor een liposuctie aan de billen en een soort van mini-facelift. De ingreep verliep vlot, een dag nadien werd ze ontslagen uit het ziekenhuis nadat ze omgerekend zo’n 8.000 euro had betaald.

Maar al snel traden er complicaties op. “Haar benen bleven gezwollen en blauw en ze kon haar urine niet meer ophouden”, zegt de advocaat. In haar gezicht, waar ze een draadliftbehandeling kreeg, een soort van mini-facelift, houdt ze blijvende littekens aan de ingreep over en door de hele affaire geraakte ze er ook mentaal helemaal door.”

“Rapporten van ziekenhuizen in België en Frankrijk tonen aan dat de liposuctie verkeerd is uitgevoerd”, beweert advocaat Cihan Esin. Hij diende een klacht in bij een Turkse rechtbank die zich bezighoudt met consumentengeschillen en eiste een schadevergoeding voor zijn cliënte.

“Er is te veel vet verwijderd uit een bepaald deel in het lichaam, en te weinig uit een ander, waardoor er onevenwicht en blijvende schade is ontstaan”, legt de advocaat uit. De draadlift in haar gezicht, heeft sporen nagelaten, terwijl er in het ziekenhuis uitdrukkelijk was gezegd dat er geen enkel litteken zichtbaar zou blijven.

En dus eist de vrouw een schadevergoeding voor wat ze een medische blunder noemt.

Er zal nu in de eerste plaats een arts in Turkije worden aangesteld om te onderzoeken of de vrouw effectief het slachtoffer is geworden van een medisch fout. Is dat het geval, zal bekeken worden wat de schade is en zal de rechter eventueel een schadevergoeding moeten bepalen.

Op zijn website waarschuwt de beroepsvereniging voor plastisch chirurgen in ons land voor de mogelijke complicaties na een liposuctie. Een hematoom is er een van. “Een typische huidverkleuring is na de ingreep onvermijdelijk. Als we het over hematoom hebben, bedoelen we het verzamelde hematoom onder spanning. Een infectie kan gevaarlijk zijn, omdat het vet zich bijzonder slecht tegen een infectie verdedigt en de infectie zich verspreidt door de tunnels die gecreëerd werden. De hygiënevoorschriften moeten daarom streng zijn: een betrouwbare operatiekamer, zorgvuldige sterilisatie en nauwgezette chirurgische techniek….”

Het ziekenhuis nabij Istanboel waar de Belgische haar liposuctie kreeg, is een nochtans een moderne kliniek met een goede reputatie.