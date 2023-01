Spalbeek uit de bol op nieuwjaarsfeest

Met een hapje en een drankje genoten alle aanwezigen, na de gedwongen pauze van twee jaar, van een gezellig feest. Dat zo een samenzijn in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat zaal Eneide van 16 uur tot in de late uurtjes helemaal gevuld was met enthousiaste Spalbekenaren. De kinderen genoten van de ballonnenclown en konden hun creativiteit kwijt met dansen en tekenen. De lokale band The Spalbreakers gaf een fantastisch optreden en daarna zorgde DJ Bart voor de verdere ambiance. Voorzitter van de Spalbeekse dorpsraad, Luc Bortels, en zijn vrijwilligersteam kijken met een voldaan gevoel terug op een geslaagde dag.