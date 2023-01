Tottenham heeft eerste wintertransfer beet en plukt Nederlander Danjuma (ex-Club Brugge) weg bij Villarreal

De Belgische voetballiefhebber leerde de Nederlandse buitenspeler in het seizoen 2018-2019 kennen. Danjuma was dat seizoen de revelatie bij Club Brugge, met zes goals en vier assists in 25 wedstrijden. Blauw-zwart verkocht hem vervolgens aan Premier League-club Bournemouth. In augustus 2021 volgde een transfer naar de Spaanse subtopper Villarreal. Daar kwam hij het voorbije anderhalf jaar in 51 duels tot 22 goals.

De zesvoudig Nederlands international moet Tottenham helpen in haar strijd voor een Champions League-ticket. De Londense club staat momenteel vijfde in de Premier League, met 36 punten. Nummer vier Manchester United, dat het laatste ticket voor het kampioenenbal in handen heeft, telt drie punten meer. Koploper Arsenal heeft een voorsprong van veertien punten op de stadsrivaal.