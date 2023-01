Oostenrijkse regering wil straffen voor kinderporno aanscherpen

De Oostenrijkse regering wil de straffen voor kinderporno verhogen. De conservatieve-groene regering heeft woensdag daarvoor een wetswijziging aangekondigd. Het debat over de bestraffing en preventie was de voorbije dagen opgelaaid in het land nadat de bekende acteur Florian Teichtmeister aangeklaagd is voor het bezit van kinderporno.