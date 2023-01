Avondspits Antwerpen dreigt zwaarder te worden dan gevreesd: Beverentunnel volledig afgesloten door ongeval

Om 14.45 uur gebeurde in de Beverentunnel een ongeval met een vrachtwagen en een autotransport. Beide grote voertuigen staan vast in de tunnel en moeten getakeld worden, wat erg lang dreigt te gaan duren. De tunnel is dan ook volledig afgesloten.

Het is een “tegenvaller van formaat”, zegt Verkeercentrum-woordvoerder Peter Bruyninckx, want dat is de omleiding die gebruikt werd tijdens de werken aan het viaduct in Merksem. “Dit wordt een joekel van een probleem voor de avondspits”, aldus Bruyninckx.

De files richting Merksem zijn nu al zo groot als gisteren en dreigen dus snel veel groter te worden. Ook voor de Beverentunnel staat al een hele hoop voertuigen vast. Wanneer de tunnel vrijgegeven wordt, is nog niet geweten. Wie vanuit Oost-Vlaanderen of Brussel richting Nederland via Antwerpse ring, krijgen raad om extra tijd om extra tijd uit te trekken voor hun verplaatsing. Er staan nu al files op de ring en alle toekomende snelwegen.