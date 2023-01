Minister Verlinden wil brandweerlui en ambulanciers ook uitrusten met bodycams na incidenten met geweld

Ook de politie gebruikt op meerdere plaatsen in ons land al bodycams. — © Boumediene Belbachir

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat woensdag na een overleg met de vakbonden ACOD en ACV in een persbericht weten dat ze de bezorgdheid deelt over het toenemende geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers. Om dit tegen te gaan wil ze de hulpverleners in de toekomst ook uitrusten met bodycams.