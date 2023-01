Kern van de aarde draait trager en in de andere richting, en dat maakt de dagen iets langer

Janne Eijckmans Bron: The Wall Street Journal, The Independent, Daily Mail

Op basis van data vanaf de jaren 60 analyseerden onderzoekers van de universiteit van Peking de rotatie van de kern van de aarde. Uit hun resultaten, maandag gepubliceerd in Nature Geoscience, blijkt dat de richting waarin die kern draait, aan het veranderen is en dat dit eens elke 70 jaar zou gebeuren.

De binnenkant van de aarde

De aardbol bestaat uit verschillende lagen. Om te beginnen is er een vaste kern, die bestaat uit ijzer en nikkel en een straal heeft van zo’n 1.200 km. Die wordt omringd door een bijna dubbel zo dikke vloeibare laag. Daarrond is er nog een laag hete steen en een dunne rotsachtige korst aan de buitenkant.

Doordat de binnenste kern zich in de vloeibare buitenkern bevindt, kan die ronddraaien. De vloeibare buitenkern genereert een magnetisch veld dat bepaalt in welke richting en aan welke snelheid de binnenste kern roteert. Dat kan variëren.

Nieuwe studie

Uit eerdere studies bleek dat de kern sneller draait dan de aarde rond haar as. Maar sinds 2009 lijkt deze te vertragen en zelfs om te keren, dat stelden de Chinese onderzoekers vast. Dit is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in de jaren 70 was er sprake van zo’n ommekeer. Volgens de onderzoekers treedt het fenomeen dan ook om de zoveel decennia op.

De gevolgen

Dat de kern van de aarde plots in de andere richting begint te draaien lijkt een opmerkelijke vaststelling. De veranderingen in de rotatie van de kern hebben ook gevolgen voor de snelheid waarmee de aarde om haar as draait. Concreet kan de huidige vertraging ervoor zorgen dat de dagen langer worden. Maar dat effect op de lengte van onze dagen is beperkt. Om de zoveel tijd worden slechts enkele schrikkelseconden aan de kalendertijd toegevoegd om deze juist te houden. Sinds de jaren 70 moesten er zo 27 seconden bijgeteld worden.