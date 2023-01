Een bestuurder onder invloed van drugs en 481 bestuurders te snel in Diepenbeek en Zonhoven

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dinsdag alcohol- en drugscontroles gehouden in Diepenbeek in de Nieuwstraat en Universiteitslaan en in Zonhoven op de Molenweg. In totaal werden er 42 bestuurders gecontroleerd. Een bestuurder reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Er werden 10 onmiddellijke inningen opgesteld voor onder andere gsm-gebruik achter het stuur, rijden zonder gordel en inbreuken op het keuringsbewijs.

Bij snelheidscontroles op dezelfde locaties zijn 481 bestuurders geflitst op een totaal van 4.204 gecontroleerden.

maw