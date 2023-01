Sneeuwkoningin Mikaela Shiffrin wint ook tweede reuzenslalom in Kronplatz

Een dag na haar historische 83e Wereldbekerzege heeft Mikaela Shiffrin opnieuw gewonnen. Ze won woensdag ook de tweede Wereldbekermanche reuzenslalom in het Noord-Italiaanse Kronplatz. De 27-jarige Amerikaanse haalde het in 2:03.28 voor de Noorse Ragnhild Mowinckel (+0.82) en de Zweedse Sara Hector (+1.19).

Shiffrin evenaarde op 8 januari met winst in de reuzenslalom van het Sloveense Kranjska Gora de 82 Wereldbekerzeges van Lindsey Vonn en stak haar dinsdag in de eerste reuzenslalom van Kronplatz voorbij. Nu zit ze aan 84 Wereldbekeroverwinningen. Bij de mannen doet alleen de Zweed Ingemar Stenmark met 86 zeges nog beter. Dat kan ze komend weekend met twee slaloms in Tsjechië al evenaren.

Voor Shiffrin was het woensdag de tiende Wereldbekerzege van het seizoen. Ze behaalde haar allereerste overwinning in december 2012 in een slalom in het Zweedse Are.

© REUTERS

In de tussenstand van de Wereldbeker reuzenslalom blijft Shiffrin na acht van de tien manches aan de leiding met 600 punten. De Zwitserse Lara Gut-Behrami (482 ptn), die woensdag vijfde werd, volgt op 118 punten. Shiffrin verstevigt tegelijk haar eerste plaats in de algemene Wereldbeker met 1517 punten en lijkt daarin, na 26 van de 39 races, goed op weg naar een vijfde grote kristallen bol. Ook hier is Lara Gut-Behrami (906 ptn) haar eerste achtervolgster.