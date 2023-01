Peltenaar breekt in bij overbuur om cadeau voor dochtertje te kunnen kopen

Zowel verdachte als slachtoffer waren woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank aanwezig op de snelrechtzitting. “Het is niet om persoonlijke redenen dat ik bij hem ingebroken heb. Ik schaam diep. Dit kan ik absoluut niet goedkeuren”, stamelde de betichte. De Peltenaar begon het nieuwe jaar door met een koevoet in te breken bij de overburen. Hij maakte elf bouwwerktuigen buit. Toen het slachtoffer ging speuren op het internet vond hij al snel zijn spullen op 2dehands.be terug. Via de Facebookpagina kwam hij uit bij zijn overbuur. Bij een huiszoeking trof de politie het materiaal aan. De veertiger verklaarde in de financiële problemen te zijn geraakt door een erfenis van zijn vader. Na zich voldoende moed te hebben ingedronken, pleegde hij de feiten. “De put die u al had, heeft u nu alleen maar dieper gegraven. Gezien het gunstig strafregister vorder ik 90 uur werkstraf”, aldus de procureur. “Misschien moet u een beroep doen op een herstelbemiddelaar. In de toekomst gaan jullie elkaar nog tegenkomen”, opperde de rechter. Vonnis op 22 februari.