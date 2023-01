Hasseltse drugsgebruiker laat geslachtsdeel uit broek bengelen in Stadspark

Tussen februari en augustus vorig jaar liep de Hasselaar vier keer tegen de lamp terwijl hij speed of ghb of allebei op zak had. Op 16 mei wandelde de dader dan weer vrolijk rond in het Hasseltse Stadspark terwijl zijn geslachtsdeel uit zijn broek bengelde. In juli en in augustus ging hij nog een stap verder door zich in het park te bevredigen. Meerder vrouwen en enkele minderjarigen zagen alles voor hun ogen gebeuren. Op zijn proces gaf de dader de feiten toe en vroeg om een werkstraf. De rechtbank wou daar niet op ingaan gezien de zwaarwichtigheid van de feiten. “Hij heeft al meerdere kansen gekregen om zijn drugs- en seksuele problematiek aan te pakken, maar hervalt telkens.” Zo liep de Hasselaar in 2020 al 24 maanden cel voor drugsfeiten op. Wel krijgt de potloodventer uitstel voor 9 van de 18 maanden cel en voor de gehele opgelegde boete van 8.000 euro. De rechtbank houdt er rekening mee dat de dader intussen een vaste job heeft en dat zijn huisvestingsprobleem opgelost is. Daarnaast draait de veertiger op voor de proceskosten van 440 euro. Aan de moeder van twee minderjarige kinderen die getuige waren van de feiten, is de man 1.000 euro schadevergoeding verschuldigd.