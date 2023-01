Amerikaanse tennisster vroeg advies aan Kim Clijsters voor mijlpaal op Australian Open: “Zij is de ‘OG’ tennismama”

De 26-jarige Townsend is een van de betere dubbelspeelsters op het circuit. Vorig jaar haalde ze halve finales op Roland Garros en de finale op de US Open. En dat als de fiere mama van A.J. Op een eerste singlezege was het wachten tot in Melbourne. In de eerste ronde van de Australian Open was de Amerikaanse in twee sets te sterk voor Diane Parry: 6-1 en 6-1.

En hoewel ze in de tweede ronde in drie sets verloor van Ekaterina Alexandrova (het 19de reekshoofd) was Townsend officieel happy. De tips van Kim Clijsters hadden duidelijk geholpen bij haar wederopstanding.

“Kim was echt heel chill en rustig toen ik haar om advies vroeg”, aldus Townsend bij Tennis.com. “Ze zei van: Neem gewoon je tijd en geniet ervan. Dat was ook mijn plan, maar toch. Zij is natuurlijk de ‘original’, van tennisster die een baby kreeg en dan een comeback maakte (Towsend gebruikte hierbij de term ‘OG tennis mom, red.). Haar advies was enorm belangrijk voor mij. Zij deed het, beleefde het, kwam beter terug, won een grandslamtoernooi en zei het tennis vaarwel. Dat is het beste wat je kan doen.”

© AFP

Townsend stelt dat de Limburgse haar aanmaande om niet te snel terug te keren in het proftennis.

“Zodat ik niet meteen te veel druk zou voelen”, klinkt het. “Dat was dan ook mijn mentaliteit bij mijn comeback. Ik wilde tegelijkertijd genieten van het mama zijn. Ik wilde mijn zoon leren kennen. Ik wilde nooit het gevoel hebben dat ik moest tennissen.”

Taylor Townsend kon in het dubbelspel niet schitteren. In het vrouwendubbel verloor ze verrassend in de tweede ronde, in het gemengd dubbel was de kwartfinale het eindstation.