Deelname aan ‘The Masked Singer’ kreeg pijnlijk staartje voor snookericoon Stephen Hendry: “Ik mocht niks zeggen...”

Op 3 februari barst in ons land opnieuw de zoektocht los naar ‘The Masked Singer’. De Britse versie is intussen in volle gang, mét Stephen Hendry als een van de deelnemers.

De Schot werd afgelopen weekend onthuld als ‘Rubbish’ na het zingen van ‘Ruby’ van Kaiser Chiefs. Niemand had de zevenvoudige wereldkampioen snooker echter herkend. “Ik dacht: het is toch duidelijk?”, lachte Hendry in de liveshow op ITV. “Al in de eerste aflevering leken jullie op het juiste spoor te zitten. Waarom ik besliste om mee te doen? Omdat ik een fan ben van het programma. En omdat dit geweldig uit mijn comfortzone is. Ik heb trouwens zelf voor dit kostuum gekozen, omdat ik er moeilijk in kon dansen. Slim hé.”

Maar zijn deelname aan het programma kreeg ook een staartje. Omdat de 54-jarige Hendry zich terugtrok uit toernooien die samenvielen met draaidagen voor ‘The Masked Singer’ kreeg hij verschillende boeten van de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA). Spelers die zich terugtrekken nadat er een loting is geweest, kre-ijgen standaard een boete.

“Je staat te popelen om aan mensen te vertellen wat je aan het doen bent, maar je mag er niks over zeggen”, aldus Hendry bij de BBC. De Schot stopte in 2012 als prof, maar keerde acht jaar later terug. Sindsdien won hij drie van z’n veertien tv-wedstrijden.

“Ik kreeg enkele wildcards voor toernooien, maar besliste vervolgens om niet te spelen. Daarvoor kreeg ik telkens een boete”, klinkt het. “Ik kon gewoon niks zeggen over het waarom, logisch ook. Het was gewoon vreemd omdat ik altijd zei: Ik kan gewoon niet spelen, jongens. Maar ik heb er geen spijt van, het was echt plezierig. Mijn zoon had me zelfs niet door en vond het geweldig.”