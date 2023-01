Oekraïne krijgt dan eindelijk de tanks, of toch een deel ervan, die ze gevraagd hebben. En ja, die zullen hen zeker in staat stellen om beter stand te houden en bepaalde gebieden ook te heroveren. Maar Patrick Bolder, defensie-expert aan het Haags Centrum voor Strategische Studies, betwijfelt of Oekraïne ermee de Russen het land uit kan jagen. En intussen bereiden de Russen een groot voorjaarsoffensief voor.