Bol.com verwijdert honderden boeken wegens antisemitische inhoud

De grootste webshop van Nederland gaf vorig jaar als een van de eerste webwinkels gehoor aan de oproep van de Nederlandse Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) om de verkoop van antisemitische boeken aan banden te leggen. Maar Bol.com is zelf geen inhoudsexpert op het gebied van de onderwerpen die in boeken worden beschreven. Daarom heeft bedrijf eerst gesprekken gevoerd met experts op dit gebied om te bepalen wat haatdragend, discriminerend of antisemitisch is, zo luidt het.

Het totale assortiment van Bol.com bestaat uit tientallen miljoenen boeken en elke week komen er weer duizenden nieuwe boeken bij. Boeken die al lange tijd op de site staan, worden ook met de nieuwe criteria beoordeeld. Sommige boeken mogen nog wel verkocht worden, maar krijgen een waarschuwingslabel.