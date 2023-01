Eerste staking ooit bij Amazon in het Verenigd Koninkrijk

Een deel van het personeel van Amazon in het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag het werk neergelegd. Het gaat om de eerste staking ooit bij Amazon UK. De stakers willen meer loon, maar klagen ook over de hoge werkdruk.

De staking was een initiatief van vakbond GMB. Voorlopig wordt enkel in het depot in Coventry niet gewerkt, maar de actie kan nog uitbreiden. Het personeel staakt voor meer loon. De directie zou zes maanden geleden wel een voorstel hebben gedaan, maar dat omvatte slechts opslag met 50 pence (0,57 euro) per uur. De vakbond wil echter een opslag van 5 procent.

Enkele vakbondsafgevaardigden klagen tegenover de Britse zender BBC ook over wantoestanden op de werkvloer. “Zelfs de robots worden beter behandeld dan ons”, klinkt het, waarbij onder meer gewezen wordt op een zeer strikte tijdsregistratie, zelfs van een toiletbezoek. Ook praten met collega’s is nagenoeg onmogelijk door de hoge werkdruk. Als de doelstellingen niet worden gehaald, volgt er een sanctie.

Een woordvoerder van Amazon zegt woensdag dat slechts een klein deel van het personeel aan de actie deelneemt.