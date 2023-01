Cannabisplantage ontdekt in voormalig café in Diepenbeek. — © Tom Palmaers

Op de hoek van de Verbindingslaan en Grendelbaan in Diepenbeek is woensdagmiddag een cannabisplantage ontmanteld. De hennep werd gekweekt in een kelderverdieping van een bijgebouw. Vroeger was Ri Jemani het clublokaal van de voetbalploeg van Diepenbeek en later van een liefhebbersploeg.

Het witte hoekgebouw op een van de drukste kruispunten van Diepenbeek is al lang geen café meer. De huidige bestemming is niet duidelijk. Feit is wel dat er woensdag cannabis werd aangetroffen. De civiele bescherming heeft de hennepplanten ter plaatse verhakseld. Het onderzoek is in handen van de politie Heusden-Zolder. Voorlopig kan er nog geen informatie worden vrijgegeven.

(maw)

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.