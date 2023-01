Nederlandse politie pakt moeder en zus van gezochte crimineel ‘Bolle Jos’ op

De Nederlandse politie is in de klopjacht op ’s lands meest gezochte crimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31) woonhuizen van diens familie in Breda en Rotterdam binnengevallen. Daarbij werden twee verdachten van 68 en 27 jaar oud aangehouden: de moeder en de zus van de man, die worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. De politie vermoedt dat ze dure sieraden, tassen, en kleding van ‘Bolle Jos’ hebben aangenomen, terwijl ze wisten dat de luxegoederen werden betaald met misdaadgeld.