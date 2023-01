Kortrijk Spurs klaar om in mei licentie BNXT League te ontvangen, ook Castors Braine hoopt op termijn terugkeer naar eerste klasse

De BetFirst BNXT League en het Belgische gedeelte zal normaal gezien volgend seizoen over elf clubs beschikken. Het ambitieuze Kortrijk Spurs maakt alles klaar om een licentie aan te vragen voor het seizoen 2023-24. “Normaal gezien voldoen we aan alle richtlijnen en zelfs als we geen kampioen spelen in Top Divison One (tweede klasse) zullen we normaal gezieon mogen promoveren. Voor een goed begrip, pas in mei worden de licenties uitgereikt en weten we officieel of we promoveren,” zei voorzitter Steve Rousseau. Ook Castors Braine hoopt op termijn op een comeback naar eerste klasse.

Voorzitter Steve Rosseau geeft tekst en uitleg over de ambitieuze plannen van de West-Vlaamse club: “We hebben enkele positieve gesprekken gehad met de Pro League. We informeerden naar de licentievoorwaarden en zullen aan alle perimeters voldoen. We hebben nu al een professionele structuur opgezet en ook richting accommodatie (Sportcampus Lange Munte) enz… zijn er geen problemen. We wilden echter de garantie van de Pro League indien we dit seizoen geen kampioen spelen we toch in aanmerking zouden komen voor een licentie. Dat vormt dus geen probleem. We kunnen immers niet wachten tot mei en dus na deze campagne om alles voor te bereiden richting de BetFirst BNXT League,” zegt voorzitter Steve Rosseau.

“We zijn met onze club en ook met onze mannenploeg enorm ambitieus. Na het behalen van de licentie willen we doorstoten richting kwalificatie van de Elite Gold (top-5) in de BNXT League. We leggen de lat met onze coach Christophe Beghin dus enorm hoog. Hiervoor wordt voortgebouwd op het huidige team dat wordt aangevuld met extra profs. Vier eigen jeugdspelers zullen ook deel uitmaken van de kern.” Voorzitter Steve Rosseau geeft ook wat toelichting over de samenwerking met tweedeklasser en reeksgenoot Waregem. “U16-spelers die potentieel hebben om door te stoten naar de BNXT League zullen worden gescout. Ze worden ingeschreven bij House of Talents Spurs of ION Waregem. De spelers, die over een dubbele licentie zullen beschikken, treden aan bij de jeugdteams. Ze volgen dag-trainingen met het Spurs-BNXT-team en enkele avondtrainingen met ION Waregem. Wedstrijden betwisten ze met Waregem in Top Division One of met House of Talents Spurs op BNXT-niveau.” Kortrijk Spurs staan momenteel in Top Division Men 1 (poule 2) met 9 op 11.

Comeback Castors Braine?

Ook bij Castors Braine, de voorbije tien jaar vooral met de vrouwenploeg top in België, wil met de mannenploeg terug hogerop. In de jaren tachtig en begin negentig was Castors Braine een topploeg in België. De ploeg van coach Michel Voituron was met spelers als Tony Marion, Bernard Tirtiaux, Marc Deheneffe, Jacques Stas en Kerry Trotter als sterke Amerikaan de uitdager van Racing Mechelen en werd tussen 1987 en 1992 maar liefst vijf keer vice-kampioen. Serge Crevecoeur, ex-coach en manager bij Brussels, is sinds kort consultant bij de club. De mannenploeg komt momenteel uit in de Waalse Regionale afdeling maar wil dus hogerop. Op langere termijn wordt dan ook gedacht aan enerzijds een nieuwe infrastructuur en anderzijds een ploeg in de BNXT League.

Tien jaar geleden waren er nog slechts acht ploegen in de eerste klasse. Volgend seizoen dus waarschijnlijk elf en op iets langere termijn dus misschien twaalf. Mooi vooruitzichten dus voor de grootste zaalsport van België!