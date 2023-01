Bocholt

Gaat de eerste ‘Kastaar’ voor Beste Podcast straks naar Kaulille? Dat weten we zaterdagavond, maar eerst hebben we het met Lotte Vanwezemael (30) over haar podcast ‘Lotte Gaat Diep’, haar ambities en haar nieuwe liefde Max Henrard. “Na de breuk met mijn ex heb ik anderhalf jaar gedacht: ‘Nee dankuwel, ik wil geen man in mijn leven.’”