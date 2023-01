Profcontract wenkt voor revelatie: Intermarché-Circus-Wanty maakt werk van komst Gerben Kuypers

Na enkele opvallende resultaten deze crosswinter kon een profcontract voor Gerben Kuypers (22) niet uitblijven. Intermarché-Circus-Wanty is de ploeg die hem het hof maakt en de crosser graag aan het team wil toevoegen. Dat zou de selectie van de ploeg meteen volledig maken, want er is nog maar één plekje vrij bij de World Tour-formatie van Jean-François Bourlart.

Tot voor kort werkte hij nog in een vleeswarenfabriek, maar Gerben Kuypers is goed op weg om al zijn dromen waar te maken. Na zijn WK-selectie lijkt hij nu ook heel dicht bij een profcontract te staan. Intermarché-Circus-Wanty is gecharmeerd door de prestaties van Kuypers en wil hem het laatste plekje in de World Tour-selectie bieden. De piste is concreet, maar de overgang is nog niet afgerond.

Voorlopig is Kuypers dus nog een renner van het continentale team: Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. Daarvoor won hij deze winter al vijf manches van de Coupe de France én de cross in Essen. Daarnaast liet hij twee toptiennoteringen optekenen in de Wereldbekermanches in Gavere en Benidorm. Op het BK eindigde hij zelfs als vijfde en zo eigende hij zich de tricolore bij de elite zonder contract toe, maar in die trui lijkt hij dus niet meer vaak te gaan mogen rondrijden.