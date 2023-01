Onze boekentips: memoires van een Limburgse filmmaker en seriemoordenaar in de Kempen

In zijn autobiografie bewijst Dominique Deruddere dat hij ook heel geestig kan vertellen met woorden. — © Fred Debrock

Ben je roodharig en heb je krullen? Zoek alvast dekking, want er is een seriemoordenaar op pad in Vlaanderen. O ja, neem volgende boeken mee naar je onderduikadres.

Met de helm geboren – Memoires van een filmmaker

Dominique Deruddere

In zijn autobiografie bewijst de cineast uit Leopoldsburg dat hij ook heel geestig kan vertellen met woorden. Vooral hilarisch zijn de beschrijvingen van hoe vele filmprojecten op een absurde wijze afsprongen. Iedereen die van film houdt, zou dit boek moeten lezen. De anderen ook.

Vrijdag, 384 blz., 27,50 euro

Het tellen van de dagen

Fernando Aramburu

De 55-jarige Madrileense leraar filosofie Toni besluit over exact een jaar uit het leven te stappen. In zijn laatste jaar schrijft hij voor zijn zoon dagelijks op wat hem bezighoudt en hoe het zover gekomen is. Hartverwarmend boek, tegen de achtergrond van de recente Spaanse geschiedenis.

Wereldbibliotheek, 640 blz., 29,99 euro

Voorbij het zwart

Hilary Mantel

Roman uit 2005 van de vorig jaar overleden bestsellerauteur Hilary Mantel, nu in het Nederlands vertaald. Mantel is vooral bekend van haar historische boeken, maar deze tegelijk griezelige en grappige roman over een medium en haar assistente moet niet onderdoen.

Meridiaan uitgevers, 559 blz., 32,50 euro

Waarom een tafel geen dier is

Meneer Zee & Melvin

Dolkomisch en tegelijk filosofisch prentenboek op rijm over een tafel in het Diep Verborgen Woud, die nogal wat verwarring zaait bij de passerende dieren. Met illustraties van Melvin, in Pelt en omstreken beter bekend als Wout Schildermans.

Horizon, 40 blz., 19,99 euro

Gebroken stemmen

Lotte Leenaerts

Een seriemoordenaar heeft het gemunt op roodharige vrouwen in de Antwerpse Kempen. Leenaerts debuteerde vorig jaar met de roman Trouw, nu zet ze haar eerste geslaagde stappen als thrillerauteur. Daarbij gluurt ze niet alleen in het hoofd van de speurders, maar ook van de killer.

Pelckmans, 312 blz., 22 euro

jom, cc

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden