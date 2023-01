Actrice Jennifer Coolidge maakt opmerkelijk Tiktok-debuut en betrekt daar deze wereldberoemde zangeres bij

Nu de serie White Lotus wereldwijd zo goed scoort, is Jennifer Coolidge niet meer weg te denken van het televisiescherm. De actrice kan dus ook wat sociale media betreft niet achterblijven. Sinds vrijdag is ze te vinden op TikTok en dat zullen de mensen geweten hebben. Want voor haar debuut haalde ze alles uit de kast en betrok ze niemand minder dan Jennifer Lopez.