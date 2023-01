Een dag voor de aanslagen van 22 maart 2016 was de terreurcel in paniek. Ze zaten in de val, hun namen waren bekend, de politie kon elk moment binnenvallen. Dat was alvast hun inschatting. En dus stuurden ze een bericht naar hun “emir” in Syrië: “We moeten toeslaan. Nu, meteen”. De jury kreeg die noodboodschap woensdagochtend te horen.