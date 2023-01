Novak Djokovic krijgt het opnieuw aan de stok met rumoerige fan, maar dendert verder op de Australian Open

De 35-jarige Serviër versloeg in zijn kwartfinale makkelijk de Rus Andrey Rublev (ATP 6) na een partij van twee uur en vijf minuten in drie sets (6-1, 6-2 en 6-4).

Onderweg kreeg Djokovic het wel even op z’n heupen van een fan, net als eerder in het toernooi. Hij vroeg de umpire of hij de toeschouwer uit het stadion kon zetten.

Djokovic, het vierde reekshoofd, staat zo voor de tiende keer in de halve finales van de Australian Open. De vorige negen keer pakte hij ook telkens de eindzege. Bij een nieuwe eindoverwinning in Melbourne komt de Serviër op 22 grandslamzeges en evenaart hij het record van de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2), de titelverdediger in Australië. Die moest de Australian Open dit jaar al in de tweede ronde verlaten met een spierblessure in het linkerbeen.

Djokovic verloor op deze Australian Open slechts een enkele set. Hij treft bij de laatste vier de Amerikaanse revelatie Tommy Paul (ATP 35). Die rekende eerder woensdag in zijn kwartfinale in vier sets (7-6 (8/6), 6-3, 5-7 en 6-4) af met zijn landgenoot Ben Shelton (ATP 89). Voor de 25-jarige Paul wordt het zijn eerste halve finale in een grandslamtoernooi.

In de andere halve finale staan de Rus Karen Khachanov (ATP 20) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) tegenover elkaar. Zij wonnen dinsdag al hun kwartfinale. Vorig jaar ontbrak Djokovic in Australië vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.