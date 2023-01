ZIEN: Dit was de auditie van Camille voor #LikeMe

Nu scoort ze de ene hit na de andere, maar de carrière van Camille begon bij de Ketnet-serie #LikeMe. Bedenker Thomas Van Goethem was dinsdagavond te gast in Café Play en had voor de gelegenheid haar auditievideo bij. “Ze had zoveel werklust en goesting”, vertelt hij. “Daar ben ik op mee gesurft en daar heb ik geen spijt van.”