Rock Werchter vult affiche aan met 30 artiesten

Behalve deze vier namen mogen festivalgangers MEROL, Warhaus, Anna Calvi en The Opposites verwachten. Ook Compact Disk Dummies, Interpol, The Haunted Youth, Baby Queen, Nova Twins en RÜFÜS DU SOL. Alle dertig nieuwe namen zijn terug te vinden op de website van het festival.

De affiche is met deze toevoeging voor twee derde gekend, meer namen volgen binnenkort. Eerder waren al headliners Stromae, Editors, Red Hot Chili Peppers, Muse, Oscar and the Wolf, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age aangekondigd.

Rock Werchter gaat door van donderdag 29 juni tot en met zondag 3 juli. Tickets voor het festival zijn te koop via ticketmaster.be.