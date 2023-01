F1-bolide waarmee Michael Schumacher zijn F1-debuut maakte wordt geveild

De F1-bolide waarmee Michael Schumacher in 1991 op het circuit van Spa-Francorchamps zijn debuut in de Formule 1 maakte zal op twee februari voor de tweede keer in twee jaar tijd onder de hamer gaan.

Door kenners wordt de Jordan 191 meestal gerekend tot een van de mooiste F1-bolides aller tijden en de geschiedenis die aan dit bewuste exemplaar vast hangt maakt hem nog iets meer bijzonder.

Het gaat namelijk over chassis 191/6, de wagen waarmee Michael Schumacher in 1991 tijdens de GP van België zijn debuut in de Formule 1 maakte.

Het is nog maar sinds de maand juni van 2021 dat de F1-bolide van eigenaar verwisselde, toen voor het bedrag van om en bij de 1,4 miljoen euro. Een paar maanden na de veiling gaf Mick Schumacher, de zoon van Michael Schumacher, op het circuit van Silverstone een F1-demo en reed hij een aantal rondjes in de bolide.

Maar nu gaat de huidige eigenaar alweer afscheid nemen van de Jordan 191 en het veilinghuis Bonhams schat dat hij tussen de 1,4 en 1,6 miljoen euro zal opbrengen.

De race van Schumacher zat er in 1991 al snel op in Spa. Na een paar honderd meter kreeg hij af te rekenen met een defecte koppeling. Teamgenoot Andrea de Cesaris verging het aanvankelijk beter en even leek het er op dat ze bij Jordan mochten dromen van een stunt toen de Italiaan achter Ayrton Senna in tweede positie lag. Maar drie ronden voor het einde was het ook voor de Cesaris door technische problemen einde race.

Leuk weetje is dat de Jordan 191 door de ‘Daily Telegraph’ verkozen werd tot mooiste F1-bolide aller tijden.

Meer F1-nieuws:- Lewis Hamilton: “Op school gooiden ze met bananen naar mij”- “F1-wereldtitel Max Verstappen is niet geldig zonder Rusland”- Het opmerkelijk record dat Lewis Hamilton in 2023 kan verbreken- Lewis Hamilton: “Er is nog nooit een rijder zoals ik geweest”- Overzicht: Wanneer presenteren de teams hun nieuwe F1-bolides voor het F1-seizoen 2023? (F1journaal.be)