Ook Mathieu van der Poel kent zijn ploegmaats voor het WK veldrijden: “Ik hoop vooral op een eerlijke strijd”

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt heeft woensdag zijn selecties voor het WK veldrijden in eigen land in Hoogerheide (3-5 februari) bekendgemaakt. Bij de mannen is Mathieu van der Poel de onbetwiste kopman. Bij de vrouwen heeft Nederland meerdere ijzers in het vuur.

“Ik kijk met iedereen uit naar een mooie tweestrijd tussen Mathieu en Wout van Aert op een parcours, dat naar verwachting nog wat modderig zal zijn en daardoor niet te snel”, verklaarde De Knegt. “Ik hoop vooral op een eerlijke strijd, zonder pech. Wordt het een tactisch steekspel, dan zijn er wellicht nog meer kapers op de kust. Mathieu zal voor niets minder dan de winst gaan.”

Van der Poel krijgt Nederlands kampioen Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Mees Hendrikx en Corné van Kessel in steun.

© BELGA

Bij de vrouwen mag Nederland negen rensters afvaardigen door de Europese titel en Wereldbeker-eindwinst van Fem van Empel.

“Toch was het uiteindelijk nog lastig selecteren, omdat we daar in de breedte zo sterk zijn”, lichtte De Knegt toe. “Voor de laatste plek moest ik nog kiezen tussen Aniek van Alphen en Manon Bakker. Hoewel Manon dit seizoen zeker ook goede dingen heeft laten zien, geeft de vorm van de afgelopen weken de doorslag in het voordeel van Aniek. Ik denk dat we bij de vrouwen met Fem van Empel en Puck Pieterse twee rensters hebben, die er de afgelopen tijd qua vorm bovenuit steken en als favorieten voor de wereldtitel starten, maar we hebben zeker meer rensters in huis die voor de medailles mee kunnen strijden.”

Naast Van Empel, Pieterse en Van Alphen nemen ook Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden, Annemarie Worst en uittredend winnares Marianne Vos deel. Shirin van Anrooij rijdt bij de beloften mee.

Vorig jaar won Marianne Vos de wereldtitel in het Amerikaanse Fayetteville, voor landgenote Lucinda Brand. Puck Pieterse won toen bij de beloften, waar het podium met Shirin van Anrooij en Fem van Empel helemaal Nederlands kleurde. Bij de mannen won vorig jaar de Brit Tom Pidcock, voor Lars van der Haar.