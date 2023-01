Ploegmakker valt compleet uit de lucht na promotie van Kylian Mbappé bij PSG

Presnel Kimpembe is (een beetje) boos. De Fransman is niet langer tweede kapitein bij PSG, ten voordele van Kylian Mbappé.

In de bekerpartij tegen Pays de Cassel (0-7) droeg de aanvaller de aanvoerdersband. Die is normaal gezien weggelegd voor Marquinhos, maar de Braziliaan was afwezig. Mbappé scoorde vervolgens vijf keer, waarna trainer Christoph Galtier liet weten dat hij zijn superster gepromoveerd heeft tot vice-aanvoeder.

Kimpembe wist blijkbaar niet wat hij hoorde. Tot voor kort was hij namelijk de nummer twee in de pikorde. De Fransman wilde via Instagram dan ook zijn kant van het verhaal doen.

“Ik heb de voorbije uren veel gehoord en gelezen over dingen die op mij betrekking hebben”, aldus de verdediger, die door een blessure het WK miste en nog maar elf keer speelde dit seizoen. “Ik vind het dus noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen zodat het verspreiden van verkeerde informatie stopt. Ik werd niet op de hoogte gebracht van de beslissing, dus dat is compleet verkeerd. Maar ik respecteer altijd de beslissingen van de club.”