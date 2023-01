Van openingszinnen die pas na vijftig keer werken tot instant crushes. De online datingwereld is er eentje van hoogtes en laagtes. Maar waarom zijn we massaal zo verknocht aan online daten? Waar moet je op letten voor je begint te vissen in de virtuele vijver der verleiding? En worden we dan nooit Tinder-moe? Dat zocht dr. Lara Hallam uit voor haar boek Online Daten.