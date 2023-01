GEMEENTERAAD. “Minister reageert vaag op Lommelse ongerustheid over openbaar vervoer”

Lommel

Mobilteit: Half december werd een schrijven gericht aan minister Peeters waarin de voltallige gemeenteraad haar ongerustheid aankaart over de toekomst van het openbaar vervoer in Lommel. Het voorkeursbesluit voorziet op de Noord-Zuidverbinding om het kwartier een trambus op eigen bedding tot in Pelt. “Aan de minister hebben we het belang geschetst van een rechtstreekse snelle verbinding tussen Lommel en Hasselt, dus zonder overstappen”, stelde schepen voor Mobiliteit Sophie Loots (cd&v). “We verwezen hierbij naar het reizigerspotentieel, onder andere door de aanwezigheid van het grote industriegebied.” Het antwoord dat de minister stuurde, werd nu ter kennis gegeven aan de gemeenteraad. “En dat blijkt nogal vaag en legt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de Vervoersregio”, stelde de schepen. Oppositieraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit) had heel wat bedenkingen bij de reactie van de minister. “Zo is er heel wat onduidelijkheid. Zo stelt de Vervoersregio dat er geen snelbus komt in de toekomst, terwijl de minister de mogelijkheid openhoudt als de operationele kost in verhouding staat. De grote tegenspraak is dat de huidige snelbus vanuit Lommel naar Hasselt wel over Pelt rijdt, maar de toekomstige snelle verbinding wel niet meer kan aansluiten op Lommel. En als ik dan in de krant lees hoe de trambus eerder een elektrische bus is die ook over de gewone weg kan rijden, val ik bijna uit mijn zetel. Het is dan toch wel zinnig om het tracé te herbekijken in functie van de centra van Lommel, Hechtel en Pelt.”

Gokspelen: De gemeenteraad boog zich over een convenant die met de stad wordt afgesloten in verband met de plaatsing van goktoestellen bij een dagbladhandelaar in Lommel-Barrier. Oppositieraadslid Rina Ven (samen vooruit) zette vraagtekens bij het feit dat de convenant wordt afgesloten met een Brussels wedkantoor en niet met de handelaar. “Een nieuw KB legt namelijk bepaalde voorwaarden op aan dagbladhandelaars. Is er in deze convenant rekening mee gehouden?” Burgemeester Bob Nijs (cd&v) reageerde dat er twee spelautomaten worden geplaatst voor een periode van drie jaar. “Het advies van de politie is positief. De opmerking van het KB die u nu plots opwerpt, laat ik nakijken.” Gemeenteraadsvoorzitter Stijn Mertens sloot de discussie af: “Het KB stelt dat de convenant niet met de dagbladhandelaar moet worden afgesloten, maar wel met het wedkantoor, wat hier dus is gebeurd.”

Burgemeestershuis: Oppositieraadslid Ronny Geysen (Samen Vooruit) polste naar een stand van zaken rond het Burgemeestershuis waarvan de overeenkomst met de horeca-uitbaters in het verleden ter discussie stond. “De gevraagde verlenging met 9 jaar van de concessie willen we toestaan. Dit op voorwaarde dat er een aantal gebreken die in strijd zijn met de initiële overeenkomst worden verholpen”, reageerde burgemeester Nijs. “Het gaat onder ander over een niet toegelaten afbakening van het terras, en enkele niet vergunde wijzigingen.”